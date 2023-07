Salut, habitatge i medi ambient, prioritats de la Visura Ciutadana

El cap de Govern reunit amb els membres de la Visura Ciutadana (SFGA)

Fomentar el diàleg obert entre els ciutadans i el Govern, així com impulsar la seva participació en l’acció política, creant un canal de comunicació bidireccional, estable i suplementari als ja habituals. Aquest és l’objectiu de la Visura Ciutadana, un òrgan impulsat per l’Executiu en el marc de la promoció de la participació ciutadana i que està format per cinc homes i cinc dones que esdevenen una mostra representativa de la població no organitzada del país.

De fet, els seus membres van ser triats per un període de dos anys, mitjançant un sorteig al febrer d’enguany, d’entre les persones que van presentar una sol·licitud per a formar-ne part, tal com determina el Reglament de participació ciutadana.

La Visura, que s’autoregula de manera independent, té entre les seves funcions la interlocució amb el Govern, sent un òrgan de consulta amb capacitat d’emetre informes no vinculats o criteris sobre polítiques públiques, així com elaborar propostes de millora i fer-les arribar als representants de l’Executiu. Justament, aquest dimecres s’ha celebrat la sessió constitutiva de la Visura Ciutadana, que ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i de la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena.

Així doncs, durant la sessió, que ha tingut lloc a l’Edifici Administratiu, els membres de la Visura han conversat amb Espot i Cadena i els hi han traslladat els principals eixos temàtics sobre els quals treballaran durant els pròxims mesos, que se centraran en l’habitatge, en la salut i en el medi ambient.

En aquest sentit, la secretària d’Estat ha posat en relleu que, a més de les reunions periòdiques amb ella mateixa, els membres de la Visura poden sol·licitar trobades amb representants governamentals sempre que ho considerin escaient, així com demanar la informació que puguin necessitar per a elaborar els seus informes o suggeriments.