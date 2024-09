Omar El Bachiri. Psicòleg

Salut, diners i temps. Qui tingui aquests tres conceptes a la vegada, és afortunat perquè és el desig de qualsevol d’entre nosaltres. Tenir salut per a viure sense restriccions, diners per a poder pagar-les i temps per a fer-les. Curiosament, durant la vida tenim les tres, però, rarament a la vegada, atès que, fins als 38 anys, més o menys, tots estem bé de salut, però no tenim molts diners tot treballant les 40 setmanals, perquè la paraula estalviar no està en el nostre vocabulari.

Per la seva banda i referent als diners, a partir dels 40 anys, qui més i qui menys, va estalviant pensant ja en la jubilació, fica una quantitat de diners mensualment de costat o s’hipoteca amb el banc en un habitatge, perquè vol viure una jubilació digna i amb certa llibertat econòmica.

Després, una vegada arribem als 65 anys i ens jubilem, la majoria té estalvis i també tot el temps del món, però, malauradament, en ocasions, arriba alguna malaltia o discapacitat per a moure’s lliurement. Hi ha qui ha abusat de l’alcohol, del tabac, del sucre o de la sal, i ara té problemes amb la tensió arterial, de diabetis o, també, ha patit alguna malaltia inevitable, com és un càncer o un ictus i, per tant, no pot gaudir de la jubilació com voldria. Amb això vull dir, que s’ha de viure amb ment de jove, però buscant l’estil de vida dels jubilats i, això, s’aconsegueix al voltant dels 50 anys, quan tenim estalvis, salut i temps.

Amb aquesta edat, ja s’han viscut separacions sentimentals, desil·lusions, complexos físics, etc. És a dir, la persona està cultivada emocionalment i ja no se sorprèn pel comportament aliè, entén que podem canviar d’opinió d’un dia per l’altre i no passa res per fer-ho. Aleshores, la qüestió radica, en gaudir més perquè estadísticament, els homes morim al voltant dels vuitanta anys i les dones, dels vuitanta-quatre anys. Així doncs, a partir dels 50 anys és la franja perfecta per a fer tot allò que vulguem perquè estem més a prop de la mort que de la vida. Aprofitem mentre puguem!

