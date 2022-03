Salut detecta dos casos de tuberculosi durant l’any passat

El 24 de març se celebra el Dia Mundial de la tuberculosi; una jornada per conscienciar a la població sobre les conseqüències socials, econòmiques i sanitàries que suposa aquesta malaltia i per unir esforços per acabar l’epidèmia mundial que suposa. El lema escollit a escala internacional per a aquest 2022 és ‘ Invertim per posar fi a la tuberculosi. Salvem vides‘, i posa de manifest la necessitat de destinar recursos per lluitar contra aquesta afectació, especialment en el context de la pandèmia de COVID-19, que ha frenat part de les inversions que es destinen a altres causes.

A Andorra, el Programa de prevenció i control de la tuberculosi (PPCTA) proporciona la cobertura sanitària del 100% de totes les despeses relacionades amb aquesta malaltia. Coincidint amb el Dia mundial de la tuberculosi, el ministeri de Salut ha fet públiques les dades relatives al Programa de Prevenció i Control de la Tuberculosi per a l’any 2021 i per al període 1997-2021.

Les dades mostren que durant l’any passat es van detectar dos casos independents i confirmats de tuberculosi. Ambdós casos van ser pulmonars i bacil·lífers. Així, el Principat situa la seva taxa d’incidència anual d’aquesta malaltia en 2,51 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als contactes identificats i estudiats, el 2021 se’n van identificar 16.

Finalment, pel que fa a l’historial dels últims 23 anys, el darrer quinquenni (2017-2021) ha fixat la taxa d’incidència en 2,7 afectats per cada 100.000 habitants, la xifra més baixa registrada en les darreres dues dècades.

La tuberculosi al món

La tuberculosi continua sent una de les malalties infeccioses més letals del món. Cada dia moren més de 4.100 persones de tuberculosi i prop de 28.000 persones contrauen la malaltia, malgrat que es pot prevenir i curar.

Gràcies als esforços mundials, 66 milions de persones han salvat la vida des del 2000. Amb tot, la pandèmia de la COVID-19 ha revertit anys de progressos contra la malaltia en determinats països. Per primera vegada en més de deu anys, el 2020 van augmentar les morts per tuberculosi en països en vies de desenvolupament.