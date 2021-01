Salut demana un estudi genòmic del virus causant del brot de Sant Vicenç d’Enclar

El ministeri de Salut ha demanat un estudi genòmic del virus causant del brot de Covid-19 a la Clínica geriàtrica Sant Vicenç d’Enclar. Segons el seu titular, Joan Martínez Benazet, aquest brot ha estat “molt explosiu”, amb una progressió molt més ràpida que la que s’ha donat en els brots detectats en altres centres sociosanitaris. Per això es vol analitzar al detall i veure els diferents factors que l’han causat. Així, es vol determinar si el coronavirus que ha entrat en aquestes instal·lacions és d’alguna de les soques identificades com a més contagioses, com podria ser la britànica.

Es troben afectats pel brot de la clínica geriàtrica 41 usuaris i 20 treballadors. Segons ha explicat Martínez Benazet, al centre atén una cinquantena d’usuaris.

El ministre de Salut ha recordat que el grup de treball amb membres del SAAS, de l’oficina COVID del Ministeri de Salut, de la Creu Roja i de professionals de la clínica geriàtrica, continua investigant l’origen i treballant en la gestió del brot a Sant Vicenç d’Enclar. Precisament, d’aquest grup transversal s’està treballant també per reforçar la plantilla de la clínica geriàtrica en aquests moments.

Així mateix, ha recordat que els malalts que requereixen una atenció mèdica estan sent traslladats a la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre. Als residents asimptomàtics o amb clínica lleu se’ls fa un seguiment a la mateixa clínica geriàtrica.

Actualització sanitària

Pel que fa a l’actualització sanitària, el titular de Salut ha exposat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 8.682 persones –7.825 corresponen a la segona onada–. Això és 29 diagnòstics en les darrers 24 hores. Alhora, es registren un total de 7.930 altes des de l’inici de la pandèmia, 206 han superat la malaltia des de la darrera actualització de la dada, que no experimentava canvis des del divendres. El total de defuncions fins a la data és de 86.

Actualment hi ha 666 casos actius: 18 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 5 a l’UCI, 3 d’elles requereix ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre hi ha 22 ingressats, 11 provenen del brot de Salita, 10 del de Sant Vicenç d’Enclar i un altre prové de la residència Albó, on un brot ha afectat a 6 persones en total.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 4 aules sota vigilància activa parcial i 4 en vigilància passiva.