El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i una de les metgesses de salut pública del Ministeri, Mireia Garcia, han comparegut aquest dimarts en roda de premsa per actualitzar la informació referent al coronavirus. El titular de la cartera ha recordat que “a hores d’ara no hi ha transmissió comunitària, es té traçabilitat de les sospites que hi ha al Principat i es pot fer l’estudi epidemiològic dels seus contactes propers”.

No obstant, Martínez Benazet ha recomanat augmentar les mesures per preservar a la gent gran de qualsevol afecció que pugui complicar-ne el seu estat de salut. En aquest sentit, ha explicat que “la mortalitat d’aquest virus se centra especialment en els majors de 80 anys”, pel que s’han fet arribar un seguit de normes i recomanacions als centres sanitaris i sociosanitaris del país.

El Ministre també ha apel·lat a la responsabilitat de tothom per evitar que la malaltia es propagui pel país, pel que “és necessari seguir les recomanacions i els protocols marcats per les autoritats sanitàries” i que es poden consultar a www.salut.ad. Martínez Benazet també ha recordat que, en el cas del sector turístic, s’han fet arribar indicacions als establiments hotelers per tal de seguir els protocols en cas de sospita.

Pel que fa a la mobilitat, les autoritats sanitàries recorden que els professionals de la Salut no poden assistir a congressos ni esdeveniments multitudinaris. A la resta de la població se li recomana que no viatgi a les zones més afectades pel coronavirus.