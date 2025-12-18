Salut comparteix amb les associacions de salut mental l’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi 2025-2030

El Ministeri de Salut ha presentat aquest matí de dijous, a les associacions de l’àmbit de la salut mental, el document definitiu de l’Estratègia nacional de prevenció i lluita contra el suïcidi 2025-2030, durant la reunió del grup de treball de joves i adolescents en risc. Aquesta Estratègia neix de la convicció que la prevenció del suïcidi és possible i requereix la participació activa de tota la societat i dels diversos actors implicats, amb l’objectiu final de no deixar cap persona sola davant del patiment emocional.
Per aquest motiu, el document recull el seguit d’aportacions efectuades per les associacions que treballen en la matèria, així com altres institucions del país, tal com es va anunciar durant la seva presentació al mes d’octubre. La voluntat del Ministeri amb aquest procés ha estat obrir a la ciutadania implicada en la matèria a poder opinar i aportar sobre les accions a seguir en la prevenció i lluita contra el suïcidi. De fet, s’han incorporat el 70% de les propostes rebudes i el 30% restant són propostes d’accions específiques que es tindran en compte per a la fase de desenvolupament de l’Estratègia.
El document final està estructurat en tres línies d’acció prioritàries: la sensibilització i promoció de la salut mental, la prevenció i detecció precoç; i la intervenció sanitària i postvenció. Totes elles comparteixen quatre eixos transversals i essencials per a la consecució de l’objectiu de reducció de la mortalitat per suïcidi. Es tracta de la vigilància, el monitoratge i l’avaluació; la formació dels professionals; la coordinació i participació; i la innovació.
Entre les accions proposades al document, destaquen la identificació d’espais i ambients per tal de prevenir les conductes suïcides; la identificació i l’acompanyament de persones en risc; la creació d’eines de cribratge i guies d’actuació segons el risc de suïcidi o el col·lectiu social al qual pertany; la promoció de la comunicació responsable, a través de campanyes de sensibilització; o l’elaboració d’un registre de temptatives de suïcidi i de casos consumats. El document complet estarà disponible al web del Ministeri de Salut.
En acabar la reunió, l’artista Effy ha entregat la ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, el quadre resultant de l’activitat organitzada per l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) amb motiu del Dia mundial de la salut mental. Aquest quadre és resultat de l’obra col·lectiva, on els participants van poder plasmar les seves inseguretats corporals, i que està inspirat en l’obra d’Yves Klien, ‘Anthoropométries’.