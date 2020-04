El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha recordat que s’està treballant per dur a terme un estudi epidemiològic d’anàlisi d’anticossos per a tota la població d’Andorra. El ministre ha exposat que aquesta anàlisi “serà una eina cabdal per a la gestió de l’epidèmia”, ja que permetrà conèixer el grau d’immunització de la població i fer un seguiment encara més precís de l’evolució de la pandèmia al país.

En aquest sentit, el titular de Salut ha anunciat que durant aquest dimarts estarà disponible a la pàgina web https://coronavirus.govern.ad/ un formulari perquè els professionals sanitaris, paramèdics, o relacionats amb la biologia o veterinària es puguin inscriure per col·laborar com a voluntaris dels equips dels diferents punts (StopLabs) on es realitzaran els tests d’anticossos.

Joan Martínez Benazet ha remarcat que s’està acabant de dissenyar l’operativa. De fet, el ministre ha detallat que la primera captació de voluntaris està adreça als sectors laborals mencionats, si bé està prevista una segona fase de captació, que estarà oberta a altres professionals, per a les qüestions logístiques del projecte.