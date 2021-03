Salut anuncia una aplicació que servirà com a passaport sanitari a la UE

El titular de Salut ha comparegut aquest dimarts a la tarda a la comissió de Sanitat i ha informat que s’està treballant aquesta aplicació. Creu que podria estar en funcionament en dos mesos.

“Serà una app on hi haurà tota la informació sobre la Covid: els resultats dels cribratges serològics, el resultat de les TMA o les PCR, si s’ha vacunat o no, si té anàlisis serològiques fetes en sang, etc”, ha avançat. Al mateix temps, ha afegit, “tindrà els requisits que ens demani Europa d’acreditació perquè pugui servir com a document que ens permeti viatjar”.

Posteriorment, l’objectiu seria que es convertís en una carpeta personal sanitària més global. Segons el ministre, “en una evolució posterior recollirà totes les dades de salut, que podrà transportar cada persona a sobre i obrir a qui vulgui i quan ho necessiti”. A més, el professional de la salut que hi accedeixi també hi podrà registrar les dades necessàries del pacient.

Ha informat, a més, que fins ara prop de 7.600 persones han rebut una dosi de vacuna i unes 1.260, totes dues. Finalment, ha recordat que les cases pairals podran obrir a partir de l’1 d’abril.