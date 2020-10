Salut alerta d’un nou confinament total si la taxa de reproducció del virus continua augmentant

S’han de lamentar dues noves defuncions, una de ja comunicada ahir d’un resident de Salita i una altra, la d’un home de 78 anys que havia estat ingressat a l’UCI per la Covid-19 i que, essent a planta, ha mort per una afectació cardíaca. Aquestes dues defuncions eleven fins a 55 el nombre de morts amb o a causa de la Covid-19. A l’hospital hi ha 20 ingressats a planta i 5 a l’UCI, tots ventilats mecànicament.

Benazet ha recordat que el Govern és conscient de l’afectació de les darreres mesures al sector dels bars i que n’estan estudiant la situació. Ha insistit que s’ha d’evitar el confinament total, raó per la qual torna a fer una crida a la ciutadania sobre la importància de mantenir les mesures i es dirigeix directament als qui se salten el confinament.

El ministre s’ha trobat aquest divendres al matí amb els presidents dels grups parlamentaris per estudiar les opcions de reforçar les mesures per sancionar. Bàsicament perquè les sancions econòmiques siguin immediates.

Quant a les escoles, ha dit que n’hi ha 25 amb vigilància passiva, 44 classes aïllades, 30 de les quals de manera total i 14 de parcials. Una de les escoles afectades és l’andorrana de Santa Coloma, un dels centres amb més alumnes del país que fins ara no tenia cap cas i que té una aula confinada. També hi ha 3 escoles bressol tancades i una aula de la fundació privada tutelar.