Salsa Guacamole

La salsa de guacamole és fantàstica com a aperitiu acompanyant els típics “totopos” o natxos, però també és ideal per a combinar-la amb torrades, crudités o per a emplenar uns boníssims “burritos” o natxos en un sopar informal amb amics. A més és una recepta molt fàcil i ràpida de preparar i resulta boníssima, per la qual cosa una vegada que provis aquesta salsa casolana no voldràs provar-ne cap altra.

Els ingredients seran:

Uns 6 alvocats mitjans o 4 si són grans

1 llima

1 ceba tendra

Sal (al gust)

2 culleradetes de fulles de Coriandre

1 tomàquet

1 xili serrà (pot substituir-se si no ho trobem per xilis de Jalapa en conserva)

Preparació:

El primer que farem serà picar la ceba, el xili i el tomàquet en cubs petits i el coriandre el matxacarem bé (evitar el tronc).

Pelarem els alvocats i extraurem els ossos.

En un bol o morter, introduirem els alvocats i els aixafarem amb l’ajuda d’una forquilla. Sobre ells, vessarem el suc de la llima i a continuació, la resta d’ingredients.

Continuarem aixafant fins a aconseguir barrejar tots els ingredients i aconseguir una textura homogènia.

Consells: