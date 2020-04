S’allarguen els terminis per a la implantació d’estudis superiors d’Educació Física a la Seu d’Urgell

Les actuals limitacions en els tràmits administratius, a causa de la prevenció del coronavirus, han fet que s’allarguin els tràmits per a la posada en marxa del Grau de Ciències de l’Esport a la Seu d’Urgell, que ha de suposar l’arribada per primera vegada d’estudis universitaris presencials tant a la capital de l’Alt Urgell com a tot l’Alt Pirineu. Des del mateix Ajuntament urgellenc han indicat que, amb tota probabilitat, aquest projecte formatiu ja no es podrà iniciar aquest proper curs 2020-2021 i que, per tant, la nova previsió és que es posi en marxa el curs següent, el 2021-2022.

El vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha detallat que, arran de les limitacions actuals, resta pendent la signatura del redactat definitiu del conveni marc entre les cinc institucions implicades en el projecte. Per això, tot apunta que finalment no serà possible completar els tràmits per tal que la ciutat ja aculli estudis d’INEFC a partir d’aquesta tardor vinent. Tot i això, el regidor responsable de Projectes Estratègics ha subratllat que, “com la resta de projectes clau de la ciutat”, aquest “segueix endavant, però ajornant-ne els terminis, com és obvi per l’actual estat d’alarma”. Viaplana assegura que l’establiment de la nova oferta formativa “es materialitzarà tan aviat com sigui possible”.

En aquest sentit, el vicealcalde urgellenc ha recordat que, de fet, aquest hivern l’evolució dels tràmits ja anava “amb els temps de calendari molt justos” perquè estiguessin enllestits de cara a iniciar les preinscripcions aquest any mateix. A això s’hi afegeix el fet que precisament, a causa de la crisi sanitària, de moment està aturat l’inici del període de preinscripcions a tots els ensenyaments en general. En aquest context, Viaplana conclou que l’INEFC no tirarà endavant “en els terminis plantejats inicialment”, però que es treballa perquè sigui una realitat de cara al 2021.

Grau especialitzat en esports de natura

Des de l’Ajuntament de la Seu hi han afegit que, tot i que resten pendents de tancar el conveni marc, la resta de tràmits ja estaven quasi tots fets abans de l’actual crisi sanitària i, per tant, confien que l’any vinent ja es pugui estrenar el projecte amb totes les garanties i mitjans necessaris. El grau d’Educació Física que s’impartirà a la capital alturgellenca estarà especialitzat en esports de natura. A banda del consistori urgellenc, també hi estan implicats la Universitat de Lleida, l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, la Diputació de Lleida i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.