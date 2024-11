S’albira per al 2025 un notable increment del preu dels vehicles

Un concessionari de cotxes (Istock.com)

El 2025 pot suposar l’inici d’un punt d’inflexió en el preu dels automòbils. Els objectius de reducció d’emissions de la UE s’han endurit i els fabricants s’exposen a multes milionàries en cas de no complir, que repercutiran en el preu de venda. Les marques d’automòbils disposen de poc temps per a millorar les emissions dels vehicles abans que s’endureixin els requisits de la UE. De fet, ja preveuen que les multes arribaran, amb la posterior repercussió en el preu de venda. També per als compradors d’Andorra.

Brussel·les reconeix que des de 2005 s’han reduït progressivament les emissions dels vehicles, però de forma desigual. Per exemple, el transport continua batent rècords anuals d’emissions. Les marques no han estalviat en investigació per a crear vehicles menys contaminants, però no és suficient. El camí ha de ser un altre.

Sorgeix un altre problema: la tecnologia elèctrica no avança com s’esperava. Només el 2% del parc automobilístic de la UE utilitza aquesta tecnologia, un percentatge similar a Andorra. I a més, les opcions del mercat no estan a l’abast de tothom.

La incògnita és si serà possible aconseguir la neutralitat de carboni el 2050 com pretén la UE. De moment és segur que, el 2035 es prohibirà la fabricació dels vehicles que utilitzen combustible fòssil.