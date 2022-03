Salazar pregunta pel temps d’espera en la resolució de les sol·licituds fetes a la CONAVA

La presidenta suplent i consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura amb relació al diagnòstic i valoració de la discapacitat que fa la Comissió Nacional de Valoració, més coneguda com a CONAVA.

Salazar ha sol·licitat conèixer el nombre de persones que es troben a l’espera de l’avaluació i valoració de la seva discapacitat per part de la CONAVA i quina és la mitjana de temps fins que aquesta Comissió nacional els hi dona resposta, ja que, per les informacions rebudes, l’espera actual és “anormalment” llarga, de fins i tot períodes de diversos mesos.