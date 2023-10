Salazar pregunta pel “desenvolupament normatiu dels drets de les persones amb discapacitat”

La consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar (PS)

La consellera general i presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat una pregunta oral a Sindicatura, aquest dimarts, 10 d’octubre, sobre l’informe relatiu a Andorra del Comitè pels Drets de les Persones amb discapacitats.

Salazar, una vegada publicat el text el passat 8 de setembre del 2023, ha demanat al Govern quin és el pla a curt termini que té previst per al desenvolupament normatiu i efectiu dels drets de les persones amb discapacitat.

La consellera general també ha recordat que en campanya electoral es va anunciar per part del Govern que hi hauria una reforma de la llei d’accessibilitat universal, que ja s’havia consensuat amb les associacions pertinents, i que també s’ha anunciat, per diversos mitjans, que s’està treballant en una modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, però que “no es té novetats al respecte de cap de les dues manifestacions”.