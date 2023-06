S’ajorna la inauguració de les fonts de la Rotonda

Ajornat l’espectacle d’aigua, llum i música a la plaça de la Rotonda (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat que l’esperada inauguració del passeig de les fonts de la Rotonda, prevista inicialment, per a aquest dijous, dia 29 de juny, queda ajornada fins demà divendres per causes de força major. El motiu és la previsió meteorològica que indica precipitacions per a l’hora que havia de tenir lloc l’estrena de l’equipament.

Així, des del Comú, veient que hi ha la previsió de fortes tempestes per al vespre i nit d’avui, amb alerta d’avís groc inclòs, s’ha optat per a posposar la inauguració a demà divendres respectant la mateixa hora escollida per a l’acte. Per tant, la posada en marxa de les fonts amb coreografies de colors i música tindrà lloc a les 21:45 hores de demà.