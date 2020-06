S’ajorna fins dilluns la decisió d’establir un pas alternatiu a la CS-130 a Aixirivall

Aquest divendres al matí s’ha fet una reunió tècnica al tram de carretera afectat per l’esllavissada a Aixirivall per valorar el terreny. S’ha comprovat que, on hi va haver l’esfondrament, s’han produït petites purgues.

Tenint en compte les previsions meteorològiques de cara al cap de setmana, i aplicant un criteri de prudència, s’ha decidit mantenir la situació actual.

Els tècnics s’han emplaçat a dilluns vinent per prendre la decisió d’establir un pas alternatiu per a vehicles lleugers i veïns de la zona.