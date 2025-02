S’ajorna al mes vinent el partit de Copa Catalunya amb el Girona

L’Estadi Nacional d’Andorra (SFGA)

Aquestes darreres hores s’ha assolit un acord entre el Futbol Club Andorra i el Girona per tal d’ajornar fins al mes que ve la semifinal de la Copa Catalunya que enfrontarà ambdós conjunts. S’havia de jugar el proper dimecres a Andorra, però el Girona s’ha queixat del mal estat de la gespa i no la troba en condicions per a la disputa del matx.

De fet, ja fa uns dies que des del club gironí es va contactar amb l’entitat esportiva andorrana per a fer saber la seva preocupació, en el sentit que la gespa del Nou Estadi no és apta -al seu parer- per a la pràctica del futbol des d’un punt de vista esportiu i també per a la seguretat dels jugadors.