La problemàtica dels autobusos que fan el trajecte entre Andorra la vella i el Pas de la Casa no es resol i de dilluns a divendres els usuaris pateixen les conseqüències. La temporada d’esquí agreuja la situació amb l’elevat nombre d’esquiadors que utilitzen el transport públic.

La línia L2 que fa el trajecte de la capital a Encamp surt 5 o 10 minuts més tard que la L4, que puja fins al Pas de la Casa. Aquest passa abans per les parades i recull també usuaris que van a Encamp.

Així s’omple molt de pressa fins al punt que no pot recollir més viatgers, fins i tot quan encara es troba a la capital.

En sentit baixada passa el mateix, sobretot per l’elevat nombre d’esquiadors que hi pugen al Funicamp. També omplen el vehicle de seguida i deixen altres usuaris, la majoria treballadors i estudiants, sense poder pujar per baixar a Escaldes i Andorra la Vella.

Alguns s’ho prenen amb calma, però la majoria aquest any opina que la situació ha empitjorat i no veuen que hi hagi una solució a prop.

Amb la nova concessió només l’executiu pot gestionar més vehicles i xofers, segons ha explicat l’empresa que explota aquestes línies. La companyia afegeix que l’any passat podien “improvisar” en aquest sentit amb un reforç en els moments més crítics com ara les 17h.

També cal recordar que durant les temporades d’hivern anteriors, eren dues les companyies que operaven en aquesta vall i per tant la competència entre les dues podia crear altres pautes de transport diferents a les actuals