S’adjudiquen les obres d’ampliació del centre escolar de batxillerat de la Margineda

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació dels treballs d’ampliació del centre escolar de batxillerat de la Margineda, que ha recaigut sobre l’empresa Locubsa SA per un import de 2.158.644,22 euros. El termini d’execució és d’11 mesos. El projecte consisteix en l’ampliació de l’escola amb la construcció d’un edifici annex de dues plantes i connexions amb l’edifici existent. La primera planta comptarà amb set noves aules, amb nous accessos i sanitaris, mentre que la planta superior quedarà diàfana en previsió d’una possible utilització en un futur.

D’altra banda, el Govern també ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació dels treballs de reforç del mur ancorat de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de la Vall d’Orient, a Encamp. La intervenció passa per construir una nova filera d’ancoratges i bigues metàl·liques que s’adossaran sobre el parament del mur. També es preveu instal·lar un sistema per drenar l’aigua que pugui acumular-se rere la paret.

Aquesta adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Trepo SAU per un import de 376.686,25 euros i el termini d’execució és de quatre mesos. Es tracta d’una intervenció que té com a objectiu reforçar la seguretat estructural d’aquesta infraestructura, construïda entre els anys 2006 i 2007, i el mur on es realitzarà la intervenció és objecte d’inspeccions i seguiment periòdic.