S’adjudiquen els 8 números dels SMS Socials d’Andorra Telecom a ONG’s del país

La convocatòria de l’SMS Social d’Andorra Telecom s’ha tancat amb l’adjudicació de números curts de telèfon a vuit entitats solidàries del país. La totalitat dels diners recaptats amb els missatges de text enviats a aquests números que s’han cedit a les ONG’s, es destinaran íntegrament i sense cap despesa associada als seus projectes de caràcter social.

La renovació de l’SMS Social s’ha fet esperar un any a causa de la situació d’urgència sanitària provocada per la COVID-19 i prioritzant les donacions que es van fer al número que es va cedir a Govern, el 828, per finançar la despesa sanitària vinculada a la pandèmia.

Finalment, aquest any s’ha considerat oportú obrir la convocatòria per oferir la possibilitat a entitats socials del país per tal que disposin d’un número curt amb què a través d’SMS enviats a aquest número, recaptin fons per finançar els seus projectes. En total han estat vuit associacions les que s’han interessat per aquest canal de finançament i les vuit han estat adjudicatàries d’un número del rang que Andorra Telecom posa a disposició de les entitats d’àmbit social del país, durant un any.

Inés Martí, de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la companyia s’ha mostrat agraïda i satisfeta per l’interès que aquesta iniciativa desperta entre les entitats socials. “Més enllà de què representa una aportació de diners, contribueix a donar visibilitat a projectes molt necessaris que tiren endavant les entitats amb recursos molt limitats”, ha explicat. A més Martí ha ressaltat que “la situació està sent difícil i complicada per a tothom i tots els projectes presentats tenen un impacte directe al nostre país, ja sigui a través de programes específics per millorar la qualitat de vida de persones en situació de vulnerabilitat; o bé a través de la conscienciació de situacions que s’estan produint al nostre voltant i en les que s’està treballant amb organitzacions d’origen; i també través de la captació i formació de voluntaris, un dels actius més important en qualsevol societat”.

En la roda de premsa s’han presentat els projectes i números de SMS vinculats, que són els següents: