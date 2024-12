S’adjudica per 459.900 euros el subministrament d’un camió per al Cos de Bombers

El parc de Bombers (SFGA)

El Consell de Ministres ha donat llum verda a l’adjudicació del subministrament d’un camió bomba pesada, per al Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Nogreda Serveis per un import de 459.900 euros. D’aquesta manera, el Govern referma el seu compromís de continuar reforçant el Cos de Bombers de recursos materials.

Ho fa amb un nou camió que està equipat específicament per a l’extinció d’incendis i a la vegada per a dur a terme salvaments i rescats, per exemple en accidents de trànsit amb material especial d’excarceració.