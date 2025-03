S’adjudica l’explotació i manteniment de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR)

Una depuradora (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació definitiva de la concessió del servei públic per a l’explotació, la conservació i el manteniment de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) i de l’assecat tèrmic. El concurs públic ha recaigut a la UTE formada per les empreses Acciona Agua i Ecotècnic per un preu 3.352.590,67 euros/any (d’acord amb l’estimació del cabal que rebran les instal·lacions previst el plec de bases).

La nova concessió ha unificat en un sol lot l’explotació de la totalitat de les EDAR del país i de l’assecat tèrmic associat a l’estació depuradora d’aigües residuals del sistema sud. Aquest canvi permet reduir els costos d’explotació atès que d’aquesta manera s’unifiquen i s’optimitzen els serveis comuns a totes les instal·lacions. La proposta guanyadora del concurs públic ha estat la millor valorada tant a nivell tècnic com a nivell econòmic. La nova concessió renova la fins ara actualment existent que havia tingut un període d’explotació de 15 anys. El nou servei públic es prestarà per un període de 4 anys prorrogable a 2 més.