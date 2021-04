S’adjudica l’avaluació dels efectes ambientals del sector turístic a Andorra d’acord amb la DEC

El Consell de Ministres, ha aprovat, a petició de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació de l’elaboració dels treballs per a dur a terme una auditoria per analitzar els efectes ambientals del sector turístic a Andorra. Aquesta auditoria dona resposta al punt 20 de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica (DEC) en l’àmbit del sector turístic. L’adjudicatària d’aquest concurs públic és l’empresa BMS Consultoria Estratègica SAU per un import de 37.900 euros.

Tal com estipula l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica en el seu punt número 20, es preveu dur a terme una auditoria ambiental dels sectors econòmics turístic, comercial, industrial i de la construcció en el termini de tres anys. Els treballs de l’auditoria adjudicada per part del Govern, han d’analitzar tant l’impacte mediambiental derivats de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle o quantitat de generació de residus així com aspectes relacionats amb les necessitats de consum (per exemple, energètic) i de producció d’aquests sectors.

La declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, aprovada per unanimitat al Consell General, el 23 de gener del 2020, reconeix la crisi climàtica i en conseqüència, declara l’estat d’emergència climàtica i ecològica per mobilitzar coherentment els recursos necessaris per reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte d’hivernacle en un mínim de 37% a l’any, a horitzó 2030. Alhora impulsa la transició cap a la neutralitat de carboni del nostre país, en el context de l’Objectiu de desenvolupament sostenible 13.