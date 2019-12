El nou centre nacional d’emergències ha fet un nou pas endavant. El BOPA publica l’adjudicació dels treballs de redacció d’un edifici que haurà d’encabir serveis com ara el 112 i protecció civil. Un projecte que ja s’havia anunciat la legislatura passada i que es farà realitat aquesta. Segons l’edicte del BOPA, l’adjudicatari té ara onze setmanes per redactar el projecte d’un espai situat al costat de la caserna de bombers de Santa Coloma que tindrà un espai per aparcar els vehicles de foc. De fet el projecte es construirà en dues fases, sent la primera la de la construcció de la cotxera.

El mateix butlletí també publica l’adjudicació dels treballs de triatge, trasllat i descontaminació d’amiant, oli mineral i mercuri de l’edifici de Radio Andorra. Uns treballs que s’han adjudicat a través de concurs nacional i que s’hauran d’enllestir en sis mesos. El Govern hi destina poc més d’un milió d’euros.

Finalment també s’ha adjudicat la sisena remesa d’ajuts pels efectes del tancament de l’accés amb França després de l’esllavissada a la RN-22 de la primavera.

En aquest cas es destinen 13.600 euros a 14 establiments. Aquests ajuts se sumen als 71 ja atorgats i ja en són 85. En total el Govern ha destinat de moment més de 150 mil euros en ajudes a comerços, uns diners destinats a subvencionar el 100% de la cotització dels treballadors que l’empresari abona a la CASS pels dies en què va estar tancada la carretera.