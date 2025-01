S’activa l’Alerta del Pla VENTCAT per fort vent, el cap de setmana, al Pirineu i Prepirineu

Es desaconsella fer activitats a l’exterior en períodes de meteorologia adversa (Govern.cat)

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat aquesta tarda de divendres el Pla especial d’emergències per risc de vent (VENTCAT) en fase d’alerta per les previsions que assenyalen ratxes fortes de vent, tant aquest dissabte com diumenge. Caldrà anar amb compte, especialment, a les comarques del Pirineu i Prepirineu, així com també a l’Alt i Baix Empordà i les comarques de l’extrem sud.

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir de la propera matinada i fins diumenge hi haurà ratxes fortes de vent que podran superar els 90 km/h. El vent s’intensificarà dissabte a partir del migdia al Pirineu, Prepirineu, Empordà i extrem sud, especialment a zones elevades.

La combinació de fort vent i neu podrà produir el fenomen del torb a alta muntanya del Pirineu occidental. El vent serà de component nord i oest i la distribució geogràfica del fenomen dins de les comarques avisades serà extens.

De cara a la nit i matinada de diumenge les ventades es mantindran a les mateixes comarques i aniran disminuint a partir del diumenge al matí, restringint-se únicament al Pirineu, Prepirineu i Empordà.

Es demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, i consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. En els desplaçaments, s’ha de tenir molta precaució perquè es poden trobar obstacles a la via i cal ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles.

També cal especial precaució amb la decoració de Nadal, i no deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses. A les zones d’alta muntanya el vent serà especialment intens, per la qual cosa cal extremar la prudència, anar ben equipat i evitar posar-se en perill.

Per a qualsevol incident recordeu que podeu trucar al telèfon d’emergències 112.

El cap de setmana també es preveu fort onatge a l’Alt i Baix Empordà, amb onades de més de 2,5 metres, per la qual cosa s’ha posat en prealerta el pla PROCICAT. Molta prudència en les activitats a les zones de costa i prop d’on trenquin les onades.