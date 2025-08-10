S’acosta la 4a edició de la Travessa del Pas de la Casa

Arriba, del 15 al 17 d’agost, la quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa. Enguany, hi haurà 5 recorreguts pensats per a cada tipus de corredor. Tots ells permeten gaudir de paisatges espectaculars, zones emblemàtiques, salvatges i úniques que no deixaran indiferent a ningú. A més, la travessa serà puntuable per a la Copa d’Andorra de Curses de Muntanya.
L’acte de lliurament de premis se celebrarà el diumenge, 17 d’agost, a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. Si l’esportista no es presenta a aquesta cerimònia, tindrà 3 dies per a contactar amb l’organització per a poder recuperar el premi, en cas contrari no podrà rebre’l.
Categories
- Aleví: que tinguin entre 4 i 6 anys complerts en l’any en curs (*).
- Benjamí: que tinguin entre 7 i 10 anys complerts en l’any en curs (*).
- Juvenil: que tinguin entre 11 i 18 anys complerts en l’any en curs.
- O19 Absoluta: que tinguin entre 19 i 39 anys complerts en l’any en curs.
- Màster: a partir de 40 anys complerts en l’any en curs.
(*) Els nens i nenes de la categoria Aleví només podran participar en la cursa KIDS de 500 m.
(**) Els nens i nenes de la categoria Benjamí només podran participar en la cursa Estany de 3 km.
Tota la informació sobre la 4a edició de la Travessa del Pas de la Casa, AQUÍ!