S’acorden les mínimes per a participar als Jocs d’Andorra 2025

Ariadna Fenés i Pol Moya als Jocs dels Petits Estats 2023 (FAA)

La Comissió Tècnica del Comitè Olímpic Andorrà, d’acord amb les converses mantingudes amb les federacions esportives corresponents, marca les mínimes i/o criteris a acreditar per a poder optar a participar als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025. La participació dels esportistes inclosos a la Long List com a joves promeses dels programes de tecnificació i que no l’hagin pogut assolir es debatrà en una reunió d’avaluació entre la pròpia federació i la Comissió tècnica, que tindrà lloc la setmana del 5 al 9 de maig de 2025, i se sotmetrà a l’aprovació de la Comissió Permanent.

Esports que es regeixen amb marques mínimes o rànquings establerts

ATLETISME

DONES PROVA HOMES 12.40 100m 10.90 26.00 200m 22.20 57.00 400m 49.00 2.17.00 800m 1.54.00 4.35.00 1500m 3.52.00 17.15.00/10.00.00 5000/3000 14.15.00/8.00.00 17.00 5k ruta 14.00 36.30.00 10000mll 31.25.00 36.00.00 10k ruta 30.45.00 15.00 100mH/110mH 15.20

1.01.00 400mH 54.00 11.40.00 3000SC 9.30.00 1.62 High jump 1.95 5.10 Long jump 6.90 10.50 Triple jump 13.00 3.00 Pole vault 4.65 11.00 Shot put 14.00 35.00 Javelin Throw 50.00





NATACIÓ

DONES PROVA HOMES 00:27,89 50 LL 00:24,31 01:00,22 100 LL 00:52,80 02:12,00 200 LL 01.58,17 04:45,27 400 LL 04:08,89 09:43,26 800 LL 08.55,66 17:57,97 1500 LL 16:59,77 00:32,07 50 ESQ 00:28,04 01:11,18 100 ESQ 00:59,86 02:24,31 200 ESQ 02:11,33 00:35,08 50 BRA 00:29,78 01:17,28 100 BRA 01:04,33 02:50,35 200 BRA 02:38,42 00:30,01 50 PAP 00:25,23 01:10,35 100 PAP 00:58,25 02:25,72 200 PAP 02:16,20 02:31,94 200 ESTILS 02:20,11 05:21,39 400 ESTILS 04:45,45 04:00,03 4 X 100 LL 03:36,19 08:53,07 4 X 200 LL 07:57,43

04:32,21 4 X 100 ESTILS 03:55,83





TENNIS TAULA

Estar dins del Top 120 del rànquing espanyol o Top 1.700 del rànquing francès.





TENNIS

Estar dins del Top 500 dels rànquing absolut d’Espanya o França.





TIR

Haver assolit o superat les puntuacions següents un mínim de 2 cops en el darrer any:

Tir al plat 112 punts Tir de precisió 563 punts Carabina 600 punts





Esports que es regeixen amb resultats mínims aconseguits

JUDO

Haver assolit almenys 2 dels resultats que es detallen a continuació:

Tornejos regionals a França o Catalunya (sènior). 6 finalistes* Semifinals del Campionat de França (sènior). 8 finalistes* Campionats regionals de 2a i 3a divisió a França (sènior). 6 finalistes* Gran Prix de França (sènior). Medalla* Copes d’Espanya (sènior). 8 finalistes* Supercopes d’Espanya (sènior). 10 finalistes* Finals del Campionat de França (sènior). 10 finalistes* Campionat d’Europa de Petits Estats (sènior). 6 finalistes* Campionat d’Europa de Petits Estats (cadet). Medalla* Campionats regionals (júnior) Medalla* Copes d’Espanya i Supercopes d’Espanya (júnior). 6 finalistes* Formar part del grup de tecnificació de la Federació

* Sempre i quan s’hagi passat almenys 1 ronda per combat guanyat.





CICLISME

La federació farà la selecció dels equips a partir dels esportistes que compleixin els requisits que es detallen a continuació.

Ruta: haver completat una temporada sencera amb un mínim de 10 proves.

Crono: haver finalitzat un mínim de 2 curses de crono durant la darrera temporada.

BTT: haver participat en un mínim de 8 curses de XCO durant la darrera temporada havent passat el tall en la majoria.





Esports que es regeixen amb criteris de selecció interns

KARATE

Haver superat el pla de preparació 23-25 pels JPEE aconseguint els resultats establerts per mantenir-se a la selecció de l’equip nacional.





NATACIÓ ARTÍSTICA

Haver superat el pla de preparació 23-25 pels JPEE aconseguint les puntuacions mínimes que ha anat marcant la federació a nivell intern.





GIMNÀSTICA RÍTMICA

Haver superat el pla de preparació 23-25 pels JPEE aconseguint les puntuacions mínimes que ha anat marcant la federació a nivell intern.





Esports d’equip que es regeixen per criteris de selecció interns

BÀSQUET 5X5

Haver tramitat una llicència federativa de club per la temporada 24-25.





BÀSQUET 3X3

Haver tramitat una llicència federativa FIBA per la temporada 24-25.





VOLEIBOL

Haver tramitat una llicència federativa de club per la temporada 24-25.





VOLEI PLATJA

Haver tramitat una llicència federativa per la temporada 24-25.





RUGBI 7

Haver tramitat una llicència federativa de club per la temporada 24-25.





Aspectes a tenir en compte

El fet d’assolir la mínima o complir amb els criteris de selecció no garanteixen la participació en aquesta competició.





El COA es reserva el dret de reclamar a les federacions les fitxes de seguiment de cada esportista.





La tramitació d’una llicència esportiva per la temporada 24-25 és un requisit imprescindible per a participar en una competició en representació del COA.

La participació dels esportistes que hagin assolit la mínima o que compleixin els criteris de selecció per a participar als JPEE d’Andorra 2025 queda subjecta al programa final de la competició que s’acabarà de definir amb les inscripcions dels països participants.