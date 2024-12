Sacha Kruithof: “La pilota és l’esport més divers i arrelat a tot el món”

De cognom holandès que li ve de part de pare, Sacha Kruithof és nascut i criat a Orba (Marina Alta. València). Jugador de pilota des de ben menut. Campió d’Europa i del món en categories inferiors a sub-19, així com amb la selecció valenciana absoluta. Elegit millor jugador del món en 2021. És el primer pilotari que s’ha enfrontat als millors a la gran illa de Nova York on va gravar una sèrie documental sobre la seua aventura.

Quina és la teua missió com a pilotari internacional?

“El meu propòsit de vida és ensenyar com es juga a pilota pel món i com això està relacionat amb la cultura, amb la gastronomia, amb la forma de viure, perquè al final la pilota és molt més que un esport. Tu vas a un lloc on es juga a pilota i la gent és autèntica. Això m’ha permès aprendre diferents maneres de viure i també a respectar, a obrir la ment. Jo vaig començar a viatjar molt jove i això m’ha possibilitat tindre una visió més ampla del món”.

Eres ambaixador del nostre esport autòcton?

“Sé que exercisc com a ambaixador del nostre esport. Jo porte la pilota per la sang. Allà per on vaig dic que soc valencià i jugue a pilota perquè al final això és una cosa que ens identifica com a valencians. Em sent orgullós d’on soc, de com som i intente transmetre allà on vaig eixa alegria de viure que tenim els valencians”.

Sacha Kruithof (El Periòdic d’Ontinyent)

Has renunciat a modalitats tradicionals valencianes per a descobrir-ne altres noves.

“No pots jugar a tot, és impossible. Al final has d’anar triant i combinar algunes modalitats, encara que això no és comú. I he deixat a banda la pilota valenciana (les modalitats tradicionals) perquè jo necessite volar”.

Quins valors t’aporta la pilota?

“Quan som menuts no necessitem àrbitres a la pilota. L’honestedat va per davant de tot. Ser honestos amb els teus companys és essencial. Comparteixes vestuaris amb els rivals, això és únic. I el fet de viatjar, personalment, m’ha aportat diferents visions, com el que em va passar a Nova York on conviuen diferents nacionalitats i formes de viure. Això t’obliga a obrir la ment i a comprendre. Jo soc un emprenedor total, un start-up i t’has d’adaptar perquè en aquest món ningú et regala res, t’ho has de guanyar tot”.

Com és la vida diària d’un pilotari professional?

“Jo intente que siga una vida molt tranquil·la, estar amb els meus. Abans l’esportista sols es dedicava a jugar, ara ha de cuidar-se físicament, mentalment, ha d’entrenar i ha de comunicar. Cal pensar en com arribar a nova gent. Quan eres ambaixador del teu esport i de la teua terra, has de comunicar-ho. I així arribes a un públic més ampli i la pilota va creixent. Jo no puc sols dedicar-me a jugar, soc un cabet pensant i m’agrada fer iniciatives que puguen aportar coses al món de la pilota”.

Sacha Kruithof (El Periòdic d’Ontinyent)

Amb quina conclusió et quedes de l’aventura a Nova York?

“Havia estat moltes voltes a Nova York. En la gravació de la sèrie per a mi era tornar, però sempre descobreixes coses noves, en una ciutat que mai dorm. La comunitat de la pilota en l’àmbit internacional és una comunitat diferent. Quasi tots ens coneixem i la gent t’acull com si fores un germà. Vam anar amb un equip de gravació fantàstic, amb una perspectiva més enllà de jugar, perquè era important mostrar com es juga i com està arrelat l’esport de la pilota a la ciutat de Nova York. Un esport que té 2.000 canxes i que practiquen milers de persones. Encara que molta gent no ho sap, l’esport de la ciutat de Nova York és la pilota. Sobretot volíem mostrar que un pilotari valencià d’Orba se’n va a Nova York i competeix contra els millors del món. Podem aprendre moltes coses d’allà i ells de nosaltres”.

Quins són els teus projectes futurs?

“La idea és continuar descobrint el món. N’hi ha llocs pel món increïbles on es juga a pilota. A la selva, a barris perillosos, a col·legis prestigiosos… La pilota no és sols un esport del poble sinó també de la burgesia. És un esport accessible, de carrer o exclusiu. Per a mi la pilota és l’esport més divers del món i que està arrelat a moltes parts”.

I de portes endins què hem de fer per a tindre més reconeixement?

“Hui en dia és clau comunicar i contar històries. I sobretot més enllà de l’esport en si. Hem de contar curiositats, històries interessants… i no sols per a gent de la pilota. La pilota valenciana, el seu nínxol és la gent valenciana, però no cal enfocar sols en la gent que practica. Necessitem gent que sàpiga comunicar, arribar a noves audiències, eixir del que es fa sempre, pensar diferent i apostar per formats nous”.





Per Text i vídeo: El Periòdic d’Ontinyent