S’acceleren les llicències per a noves construccions a Sant Julià com la de 36 habitatges a Nagol

L’aprovació de la nova llei per a limitar el creixement urbanístic està generant la presentació urgent de llicències per a noves construccions a totes les parròquies. En el cas de Sant Julià de Lòria han estat sis les llicències presentades per construir a Nagol.

La demanda es va tramitar aquest dimarts i es refereix a un pla parcial de sis blocs d’apartaments que se situarien a Nagol, amb un total de 36 habitatges. Tot i que no és un nombre elevat comparat amb el volum de noves llicències tramitades en altres parròquies, Josep Majoral incideix en el fet que es tracta d’un projecte que distorsiona les xifres de construccions dels darrers anys a Sant Julià de Lòria. “Per a la parròquia, una obra d’aquesta magnitud, tot i que no estem parlant de molt, no deixa de ser els pisos que ens han entrat aproximadament aquests anys enrere”.

Així, l’entrada de noves demandes de llicències per a construir s’ha accelerat en els darrers dies a causa de l’aprovació per part del Consell General de la nova llei per a limitar el creixement urbanístic, que encara no és efectiva.