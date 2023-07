S’accelera el procés per a reformar els pisos de lloguer assequible

Els ministres Raul Ferré i Conxita Marsol amb la degana del COAA, Sònia Palau (SFGA)

“Agilitzar els processos per a poder començar de forma ràpida i eficient la reforma i habilitació dels edificis que ha adquirit el Govern i que aniran destinats al parc públic d’habitatge de lloguer”. Aquest és l’objectiu del conveni entre l’Executiu i el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), que han signat aquest dimarts la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i la degana del col·legi, Sònia Palau.

Marsol ha explicat que gràcies a la col·laboració amb el COAA es reduiran excepcionalment els terminis usuals en els processos de rehabilitació, que contemplen la licitació i la posterior adjudicació del professional s’encarregarà de dur a terme els treballs en qüestió. Ara s’accelerarà aquest procés per tal de disposar dels habitatges de preu assequible abans de l’habitual, assegurant sempre la concurrència a l’hora de triar els arquitectes per a fer l’acabament interior dels edificis a què fa referència aquest conveni.

D’aquesta manera, en tractar-se d’un objectiu estratègic, s’ha establert un mecanisme de selecció que permet adjudicar les obres, de manera extraordinària, mitjançant un sistema ad hoc acordat amb la Junta de Govern del COAA. Es tracta d’un procés al qual únicament poden accedir els professionals col·legiats. Així doncs, els arquitectes interessats s’han inscrit per a optar a un dels projectes constructius –només es pot tenir un projecte per despatx o equip per a garantir la diversitat– i, posteriorment, s’ha fet una selecció aleatòria per sorteig, en la qual s’ha assignat també un arquitecte suplent. El resultat el va aprovar la junta del COAA a finals d’aquest mes de juny.

El ministre Ferré ha apuntat que cada arquitecte serà convocat pel Ministeri de Territori i Urbanisme, així com pel Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, per a fer una visita conjunta a l’edifici assignat amb la finalitat de definir l’abast dels treballs de la redacció del projecte i la direcció d’obra. La relació jurídica entre el Govern i cada arquitecte es formalitzarà mitjançant el contracte de prestació de serveis corresponent –prèvia fiscalització de la Intervenció General governamental– on també quedarà definida la contraprestació econòmica de cada obra.