S’acaba sense acord l’onzena reunió per incorporar l’Aragó a l’acord tècnic sobre els Jocs d’Hivern

L’onzena reunió sota els auspicis del Comitè Olímpic Espanyol per incorporar l’Aragó a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 s’ha acabat sense acord. El govern aragonès ha tornat a rebutjar l’acord tècnic pactat ara fa dos mesos pels executius català i espanyol i pel COE mateix, i han tornar a adduir com a motiu principal el fet que consideren que no s’hi contemplen prou competicions en instal·lacions aragoneses.

Tot i aquesta nova negativa del govern presidit per Javier Lambán, i la proposta de la Generalitat de concentrar les proves a Catalunya, el president del COE, Alejandro Blanco, segueix insistint en la voluntat de la seva institució de “continuar la tasca” per poder presentar un projecte “tècnicament immillorable, sostenible en l’àmbit social, l’econòmic i el mediambiental, que contribueixi a la regeneració del territori i que, alhora, respongui als requeriments i normes del COI”. Blanco no ha detallat si això implica que s’exclou definitivament l’Aragó d’aquesta negociació, tal com han proposat recentment tant la Generalitat com la Federació Catalana d’Esports d’Hivern. Tot i això, i atès el bloqueig polític per part de Lambán, la possibilitat de centrar el projecte a Catalunya guanya cada vegada més opcions, segons han indicat fonts del COE.

L’anunci d’aquest nou fracàs en les reunions arriba quatre dies després del 20 de maig, la data límit que el COE mateix s’havia marcat perquè l’Aragó i Catalunya arribessin a una entesa i, per tant, es modifiqués l’acord tècnic al qual el comitè espanyol ja havia donat el vistiplau. Dimecres passat Alejandro Blanco va fer marxa enrere en aquest ultimàtum als representants polítics, tot i que sí que va expressar el desig que s’arribés a un acord abans de l’1 de juny, data en què ha de visitar Madrid el president del COI, Thomas Bach.

Des del COI mateix, aquesta setmana passada el fins fa poc director general adjunt de l’organisme, el català Pere Miró, va desmentir que haguessin posat una data límit ni el 20 de maig ni l’1 de juny, i va matisar que aquests terminis s’havien establert “des de dins” de la candidatura, en referència al COE. Miró va aclarir que encara veu marge perquè s’arribi al consens polític en aquest projecte, més enllà d’aquest mes de maig.