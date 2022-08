S’acaba l’agost. Tornar a començar rutines crec que és bo per a tots en general. Això suposa la tornada al col·legi, al treball, etc. Les rutines tenen parts negatives i parts positives. Vull animar-vos a buscar l’anunci de Damm Lemon: “Has triat bé la teva rutina?”, aquest us farà veure de manera diferent les rutines.

Permeteu-me fer espòiler del final, el qual diu: “La persona que va dir que cal escapar de les rutines, no és que s’equivoqués de frase, és que es va equivocar de rutines”. Interessant reflexió, veritat?

El meu fill gran quan estudiava a l’ESO, passat l’estiu mai tenia ganes de tornar al col·legi. Ara que està estudiant realització d’espectacles audiovisuals i és una cosa que li encanta, té moltes ganes d’iniciar les classes i no només això, sinó que a més ara pensa a continuar en la universitat, una cosa abans impensable.

El que ens demostra que és important sempre que puguem triar les nostres rutines. Si no pots canviar la teva rutina, canvia la teva mirada. Exemple: A un picapedrer li van preguntar: “què fa vostè?”, i va respondre cremar-me al sol i suar molt. Li van preguntar a un altre que feia exactament el mateix 30 metres després i aquest va respondre: “el que em manin per a portar un sou a casa”. 30 metres més tard la resposta d’una tercera persona va ser: “Estic fent una catedral”. Així que canvia les teves rutines o la teva manera de veure-les

Tots els articles a www.juanjuncosa.com