Saber conservar els aliments quan fem un viatge

Un plat de menjar sent consumit dins d’un vehicle (Getty images)

Quan ens plantegem fer un viatge llarg amb cotxe i encara més si es viatja amb nens, l’habitual és emportar-se el menjar preparat en un tupper per a poder anar-lo prenent durant el viatge i, així, fer el trajecte més suportable i, fins i tot, estalviar-nos el temps i els diners que ens suposaria parar a fer un menú en qualsevol bar o restaurant.

La conservació del menjar, especialment a l’estiu, és un aspecte que no podem passar per alt. La millor solució en aquests casos és la de disposar d’una nevera elèctrica en el cotxe de les que es connecten a l’encenedor, o en defecte d’això, proveir-se d’una nevera plena de gel, ja que ens aguantarà el menjar dues o tres hores en perfecte estat.

El problema, no obstant això, es planteja quan no disposem de cap sistema de refrigeració. Per a saber què hem de fer en aquests casos, facilitem alguns consells per a poder allargar el bon estat dels nostres aliments durant el més gran temps possible:

– Evitar transportar congelats, així com embotits que estiguin envasats. En defecte d’això, hem d’optar per aquells que es compren curats i d’una sola peça, com és el cas del fuet, el xoriç o el llom. El pernil salat i la cecina, malgrat comprar-los envasats, són els que millor es conserven fora de la nevera.

– Una bona opció també, tant per a menjar directament com per a emplenar un entrepà és utilitzar les conserves enllaunades, com les sardinetes, la tonyina o el verat. Tant les llaunes com els envasos de vidre, aguanten pràcticament qualsevol mena de temperatura.

– Quant a les begudes, les millors són l’aigua i els sucs envasats. Els refrescos no s’espatllen, però tampoc convé prendre’ls si no estan totalment freds.

– Els lactis, així com menjars fets amb maionesa o ous, és millor evitar-los si les temperatures són molt càlides, encara que sí que podrien consumir-se en altres èpoques de l’any.

– El menjar preparat que vagi en recipients hermètics es conservarà millor si va embolicat en paper de diari o paper d’alumini.

– Un altre truc molt utilitzat i que podem fer, és posar paper de cel·lulosa en el tupper on vagi el menjar perquè aquest absorbeixi tota la humitat.

– Quant a les fruites i verdures, és convenient no guardar-les mullades, ja que l’aigua i la calor pot podrir-les de forma molt més ràpida.