Rutes entre vinyes i vora el mar (i 5): de Ribes al Montgròs

Diuen que el Puig del Montgròs és d’aquelles muntanyes que de lluny passa desapercebuda però que a les distàncies curtes hi surt guanyant.

El cim permet gaudir d’algunes de les millors vistes de tot el Garraf i també permet fer-se la idea dels contrastos d’una comarca que malgrat haver patit històricament molts incendis i atacs urbanístics, segueix sent capaç de sorprendre amb alguns racons per emmarcar.

Només fa 358 metres d’alçada, però el Montgròs és el cim que permet abraçar una visió més àmplia de la costa del Garraf i, a la vegada, la plana del Penedès fins a Montserrat.

En dies clars i amb bona visibilitat, al nord es poden veure les primeres muntanyes del Prepirineu (nevades a ple hivern) i girant la vista cap al nord-est s’arriba a veure la serralada del Montseny.

Però a banda de les vistes a l’horitzó, aquesta muntanya i els seus voltants també tenen una diversitat molt interessant. Les masies centenàries, els camps de cultiu, les vinyes, més boscos del que sembla, una ascensió per un terreny quasi pelat d’arbres i molt eixut per la vessant sud, una obaga que és com la nit i el dia respecte el solell… són arguments més que suficients per dedicar un matí a aquesta excursió.

Hi podeu anar des de Sant Pere de Ribes i després fer el vermut a algun del bars de la plaça Marcer o del carrer Major.

