Ruta del congost de Mont-rebei (la Noguera)

Un tram del congost de Mont-rebei (Foto: Esther Bonell / surtdecasa.cat)

El de Mont-rebei és un congost format pel riu Noguera Ribagorçana al llarg de milions d’anys al seu pas per la Serra del Montsec, la qual travessa de nord a sud. Un camí excavat a la roca permet recórrer tot el canó a la vora del precipici i obtenir vistes realment impressionants. Des de 1999 el Congost de Mont-rebei està protegit i gestionat per la Fundació Catalunya – La Pedrera.

Hi ha diverses opcions per a iniciar la ruta: des de La Masieta, des de Montfalcó o des de Corçà (a 7 km. de la localitat d’Àger). La ruta permetrà admirar l’embassament de Canelles amb les parets d’Aragó (a l’esquerra) i de Catalunya (a la dreta) que s’alcen i van tancant progressivament el passadís. Abans d’arribar al congost de Mont-rebei l’excursionista es trobarà la nova passarel·la que comunica Catalunya amb Aragó, que va ser reoberta al març d’enguany després de quatre mesos tancada per treballs de reparació. Poc després apareix el camí estret excavat a la roca viva del congost de Mont-rebei.

Per a tornar cal desfer el camí. Qui sigui aficionat al caiac, també trobarà opcions per a contemplar el congost des d’un altre punt de vista: cal imaginar-se com seria palejar entre parets verticals de 500 metres d’altura separades per 20 metres de distància. Sigui quina sigui l’opció escollida, s’ha intentar evitar festius i temporades altes per a poder gaudir d’aquesta ruta amb més tranquil·litat.





Per www.surtdecasa.cat