Ruta a Cala Montgó

Ruta lineal que uneix el passeig marítim de l’Estartit amb Cala Montgó. La ruta transcorre per dos ambients ben diferenciats, per una banda caminarem entre garrigars i joves boscos de pi blanc, i per altra banda, com a colofó final i per a amanir la jornada, caminarem a tocar d’impressionants penya-segats amb vistes al Cap de Creus, a prop de Cala Montgó. Els temps i distàncies són només d’anada. Si penseu tornar pel mateix camí, penseu en el doble de temps i distància. Recomanem deixar un segon cotxe a l’altra banda de la ruta o tenir previst un transport fins al punt d’inici.

Punta Ventosa i els seus peny-segats

Ens trobem a la zona de punta Ventosa on durant molts anys hi havia allotjades bateries de defensa militar, fet aquest que ha mantingut l’indret lliure de l’especulació urbanística.

El Montgrí marítim està format per un conjunt d’impressionants penya-segats foradat per diverses coves, caus i pous que fan que si seccionéssim el massís semblaria més aviat un formatge de Gruyère.

Les vistes al nostre davant són espectaculars, començant per punta Milà, cala Montgó i torre Montgó en primer pla, i amb Empuriabrava, Roses i el Cap de Norfeu al fons.

Salt d’Euga

Ens trobem al mirador del salt d’Euga, a pocs metres del torrent d’en Planes, des d’on podem gaudir d’una de les panoràmiques més pintoresques de l’Estartit, amb les illes Medes al fons encaixades entre el massís a l’esquerra i les Maures a la dreta.

El nom del salt segurament prové de la forma que agafa l’aigua en caure per la paret, el qual recorda la cua d’un cavall.

Per www.surtdecasa.cat