Rugbi: Aquest dissabte se celebra el Torneig dels Petits Isards

Un entrenament dels Petits Isards (FAR)

L’Escola de Rugbi de la Federació Andorrana (FAR) ha anunciat que aquest dissabte, 8 de juny, tindrà lloc el Torneig dels Petits Isards. Aquest esdeveniment reunirà més de 500 joves jugadors i jugadores de França, Espanya i Andorra, oferint una jornada plena d’esportivitat, diversió i camaraderia.

El torneig començarà a les 11:30 hores amb els partits de la categoria U12 que es disputaran a Encamp. Al mateix temps, les categories U10 i U8 competiran a l’Estadi Nacional, a Andorra la Vella. Aquest esdeveniment promet ser una ocasió excepcional per als joves esportistes, que tindran l’oportunitat de demostrar les seves habilitats i gaudir de l’esperit del rugbi en un ambient amistós i, alhora, competitiu.

La jornada esportiva culminarà a les 14:30 hores amb un dinar de germanor a Encamp, on tots els participants, entrenadors i famílies podran compartir un moment de convivència i celebració. Aquest dinar serà una magnífica oportunitat per a reforçar els llaços d’amistat i fomentar els valors del respecte i la cooperació que el rugbi representa.

Aquest any es comptarà amb la participació de la UE Sant Boiana, Tarascon, Osseja, Saint Girons i Andorra.

Des de la FAR assenyalen que “el Torneig dels Petits Isard és una de les nostres cites anuals més importants, on els joves jugadors poden gaudir del rugbi i fer nous amics. Estem molt emocionats de rebre tants jugadors de França i d’Espanya i, estem segurs, que serà una jornada inoblidable per a tots”, ha declarat el president de la Federació Andorrana de Rugbi, Jean-Marc Flaux.