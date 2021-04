Rossell celebra el nomenament dels dos nous notaris perquè permet garantir el servei a la ciutadania

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha pres jurament aquest divendres al matí als dos nous notaris. Jordi Junyer i Jordi París han jurat el càrrec a la sala de la Cúria a la Casa de la Vall, després que hagin sigut els dos candidats en obtenir la puntuació més alta en la convocatòria pel procés de selecció –mitjançant concurs d’oposició– el 22 de gener del 2020 i haver superat la formació de forma satisfactòria.

En el discurs, Rossell ha destacat la importància de la professió que serveix per donar fe publica dels actes de dret privat i extrajudicials. És per això que el titular de Justícia i Interior ha celebrat el nomenament d’aquest dos nous càrrecs perquè permeten “donar cabuda a totes les demandes de la ciutadania” i, així, donar un millor servei i assumir el volum de feina actual. Amb el nomenament dels dos nous notaris el país compta amb un total de cinc professionals, un més que els darrers anys. “Els ciutadans confien en la institució del notariat, i això es fruit entre altes coses, de la bona feina realitzada pels notaris que han exercit, i pels que actualment exerceixen”, ha apuntat.

En relació als reptes de futur, Rossell ha marcat la digitalització com quelcom plausible. “Caldrà treballar en la implementació de les noves tecnologies en els diferents àmbits de l’actuació notarial sempre en benefici dels ciutadans”. Finalment, el ministre ha desitjat “molts encerts” als dos nous càrrecs perquè del de la seva tasca depèn la seguretat en el tràfic jurídic i finalment que els ciutadans continuïn confiant plenament en l’exercici de les seves funcions.

A l’acte, que també hi ha assistit el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, així com un grup reduït de familiars i amics dels dos nous càrrecs. L’acte s’ha celebrat respectant les mesures sanitàries actuals dictades per prevenir possibles contagis de la COVID-19.