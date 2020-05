Rossell afirma que s’està estudiant la implementació d’un sistema de reconeixement biomètric

El Govern obre la porta a la implementació d’un sistema de reconeixement biomètric. Aquesta i la disposició d’un mòdul per a presos perillosos són algunes de les 41 recomanacions elaborades en l’auditoria externa del centre penitenciari. El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell , ha remarcat que el Govern no té cap responsabilitat en la fuga del pres de la Comella l’octubre passat.

Fins a 41 recomanacions han realitzat experts francesos en l’auditoria externa en matèria de seguretat elaborada al centre penitenciari. El ministre de Justícia i Interior ha detallat el seu contingut en una compareixença pública aquest dilluns. L’informe fet al febrer va dur-se a terme arran de la fuga d’un pres de la Comella a l’octubre de l’any passat.

Una d’aquestes recomanacions té a veure amb la implementació d’un sistema de reconeixement biomètric. Aquesta mesura ja s’havia plantejat ara fa uns mesos i inclouria d’altres departaments de l’administració i cossos especials, ha explicat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell.



Una altra de les recomanacions és la d’habilitar un mòdul específic per als presos més perillosos. Rossell ha reconegut que ara mateix no hi ha aquest tipus de perfil d’intern, tot i que ha obert la porta a crear aquest espai.

La creació d’una plaça de responsable de seguretat i la signatura d’alguns protocols que ja estan redactats són altres aspectes destacats.

A més, es posarà filferro de tipus concertina a algunes zones concretes i es reforçarà la seguretat de determinats punts. D’aquestes recomanacions, ha afirmat que ja s’han implementat més del 80%.

Rossell ha posat en relleu que el Govern no té cap responsabilitat en la fuga del pres. Tanmateix, ha descartat fer valoracions sobre el cas.

Pel que fa a la direcció, Francesc Tarroch continuarà de manera provisional com a director del centre fins que acabi la crisi sanitària.