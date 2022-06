Roser Suñé participa en la 15a Conferència de Presidents de Parlament dels Petits Estats d’Europa

La síndica general, Roser Suñé, ha participat aquest dilluns en la 15a Conferència de Presidents de Parlament dels Petits Estats d’Europa que, enguany, s’està celebrant a Monte-Carlo, Mònaco, els dies 12, 13 i 14 de juny.

Roser Suñé, en aquesta edició, ha assenyalat en les seves intervencions la importància de trobar solucions per a augmentar l’agilitat i l’atractiu dels Petits Estats d’Europa en el desenvolupament econòmic i turístic, així com subratllar el paper crucial dels parlaments dels Petits Estats en la contribució a la gestió de la crisi de la Covid-19 i la importància de les lliçons que cal aprendre per al futur.

Finalment, la síndica general ha volgut remarcar la necessitat de reafirmar el compromís de promoure la promoció del rol de la dona en la vida política i econòmica i en la societat en general.

Els temes proposats en aquesta conferència han estat els següents:

Sessió I: Desenvolupament econòmic i turístic: agilitat i atractiu dels petits estats d’Europa.

Sessió II: Els parlaments dels Petits Estats d’Europa en la crisi del Covid-19: el seu rol i lliçons per al futur.

Sessió III: Presidentes d’executius o parlaments, capitanes de la indústria: els secrets comercials de les noves líders, cap a un nou lideratge.

La Conferència de Presidents de Parlament dels Petits Estats d’Europa, que se celebra anualment, és una plataforma que ha de servir per debatre, compartir i promoure la comprensió, les bones pràctiques, les posicions i els interessos comuns.

Com a novetat d’enguany, i a iniciativa del parlament de Mònaco, s’ha convidat a participar en jornades de treball paral·leles als representants de les Cambres de Comerç i de les Oficines de Turisme dels diferents Petits Estats, a intercanviar impressions sobre temes d’interès comú, com la importància del desenvolupament de les relacions econòmiques i turístiques, i com la qüestió de les destinacions sostenibles en una era post-Covid.

El president del parlament de Mònaco, M. Stéphane VALERI, ha anunciat que la propera conferència de Presidents dels Petits Estats europeus tindrà lloc l’any vinent al Gran Ducat de Luxemburg.