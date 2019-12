El transport públic i l’habitatge seran els dos eixos de treball del Partit Socialdemòcrata al capdavant del comú d’Escaldes-Engordany. Rosa Gili i Joaquim Dolsa han promès acatar la Constitució com a cònsol major i menor respectivament.

Amb la nova sala de consell de comú plena de familiars i membres del nou consell de comú, Trini Marín ha pres jurament als nous càrrecs electes d’Escaldes-Engordany. Rosa Gili serà la cònsol major de la parròquia representant el Partit Socialdemòcrata. Les polítiques sobre transport públic i habitatge estan als primers llocs de l’agenda de treball.

Per la seva banda Miquel Aleix, conseller de comú per Demòcrates per Andorra, ha afirmat que faran una oposició ferma però també col·laborativa amb la majoria comunal.

No tots els càrrecs electes i com és habitual han utilitzat la mateixa fórmula a l’hora de prendre possessió del seu càrrec. Els consellers i cònsol socialdemòcrates han promès i els tres consellers de Demòcrates per Andorra han jurat acatar la Constitució.