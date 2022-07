Rosa Gili creu que les discrepàncies amb Andorra la Vella pel Madriu es resoldran aviat

Gili confia que arribaran a un acord, com a molt tard, a la tardor. I no només per a la divisió dels terrenys de l’antiga parròquia d’Andorra a la vall del Madriu-Perafita-Claror, sinó també de tota la zona no urbana.

“És una cosa jurídica, perquè amb els diferents convenis més o menys ja havia quedat clar i de facto cadascú administrava; per tant, es tracta d’acabar-ho d’esclarir jurídicament”, indica la cònsol escaldenca.