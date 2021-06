Rosa Gili anuncia la seva baixa del PS

El motiu són divergències tan de fons com de forma amb la direcció del partit i el grup parlamentari, tot i que no ha volgut concretar més.

Amb la sortida del PS de Rosa Gili, la formació es queda sense cap comú, ja que la majoria escaldenca estava formada sobretot per independents i només la cònsol i Cèlia Vendrell eren militants socialdemòcrates. Vendrell ha sortit de l’executiva del partit però, de moment, es manté com a militant.

El Partit Socialdemòcrata lamenta que la cònsol major d’Escaldes-Engordany hagi decidit fer un pas al costat dins de la formació.

Des del partit es destaca, en referència a les diferències que ha expressat Gili, que s’havien tractat fa un temps, havent rebut una comunicació de la cònsol major, i assenyalen en un comunicat que “es va acordar que la qüestió es tractaria després de la celebració del XVIIIè Congrés ordinari i amb la nova junta executiva una vegada estigués constituïda”. En aquest sentit, el PS manifestar “la seva sorpresa” pel que fa a les declaracions de Gili vist l’acord que s’havia establert i “lamenta la precipitació de la seva decisió”.

El Partit Socialdemòcrata també deixar clar que, “més enllà de discrepàncies puntuals que s’hagin pogut presentar vinculades a qüestions de política nacional que confronten amb les comunals, el partit no ha rebut durant aquest temps cap de les divergències que expressa Gili i que no ho ha fet palès a cap òrgan que conforma el partit. La situació es podria haver compartit en el Congrés, ja que hagués estat el lloc idoni per expressar aquests neguits”.

La formació ha aprofitat per anunciar que els diferents òrgans es reuniran pròximament per comentar i debatre la qüestió i continuar plantejant solucions per defensar un projecte i una ideologia “que segueixen sent compartits”.