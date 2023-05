Coberta del llibre infantil “Ronia. La filla del bandoler”

Títol: Ronia. La filla del bandoler

Escriptor/a: Astrid Lindgrend

Il·lustrador/a: Katsuya Kondo

Editorial: Kókinos

Pàgines: 240

Edat: A partir d’11 anys

Quan Astrid Lindgren (Suècia, 1907-2002) va escriure Ronia (o Ronja, segons les edicions), la filla del bandoler, ja era una autora reconeguda. A la seva esquena tenia dos dels personatges més emblemàtics de la literatura infantil de tots els temps: la Pippi Calcesllargues i en Miquel (o Emil, segons les edicions). Entre la famosa nena de cabells color pastanaga i aquesta Ronia van passar gairebé quaranta anys, un període de temps en què es pot observar una certa maduració en l’escriptura de l’autora i, al mateix temps, la pèrdua del desvergonyiment i la naturalitat que traspuaven les primeres obres de Lindgren.

Ara ens arriba a les mans una nova edició d’aquella Ronia que l’editorial Joventut ja publicà l’any 1984, traduïda directament de l’edició original sueca de l’any 1981. La nova edició de Kókinos inclou il·lustracions de l’Studio Ghibli en el format sèrie amb l’adaptació que Goro, fill de Hayao Miyazaki, va fer del text de Lindgren. El resultat final és que, sortosament, aquest clàssic de la LIJ torna a estar a les prestatgeries del país a punt per a ser gaudit per tots els lectors i lectores. Una edició de luxe, amb il·lustracions en color, tapa dura i una nova traducció que actualitza aquella edició de la qual molts van gaudir ja fa força anys.

Lindgren ofereix un text que, com a bon clàssic, és tant o més de bon passar ara que fa quaranta anys, impulsat per un dels leit motivs que va ser el motor de la seva obra: la reivindicació feminista a partir de personatges principals femenins que res tenen a envejar als Emilis, Guillermos o Toms Sawyers, nenes fortes, empoderades i líders amb històries que han esdevingut un cant a la igualtat de gènere, unes lectures de referència que novament, amb aquesta Ronia, hi ha damunt la taula.

Malauradament, però, alguns defectes enfosqueixen la reedició. A tall d’exemple, la maquetació de la il·lustració de la pàgina 184 fa espòiler d’allò que succeeix dues pàgines després.





Joan Portell / Clijcat / Faristol