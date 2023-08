“Romànic de bat a bat”, fins al dijous 31 d’agost

Cartell de l’activitat “Romànic de bat a bat” que organitza el Govern d’Andorra (agenda.ad)

Cada cop resta menys temps per a poder gaudir de l’activitat “Romànic de bat a bat”. L’experiència, que és gratuïta, finalitzarà el dijous, dia 31 d’agost. Els horaris per a prendre-hi part són de dimarts a dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores. El diumenge només hi ha horari matinal, de les 10 a les 14 hores.

L’activitat permet fer un recorregut pel patrimoni romànic de tot el país: Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Serni de Nagol, Sant Miquel d’Engolasters, Sant Climent de Pal i Santa Coloma.

Sant Joan de Caselles es pot visitar de dimarts a dissabte de les 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores i els diumenges de 10 a 13 hores. També es disposa d’un servei de visites gratuïtes al Santuari de Meritxell.

A més de disposar d’un ampli ventall d’esglésies romàniques visitables, l’estiu també és l’ocasió per a visitar i redescobrir els museus gestionats pel Govern d’Andorra, i fins al 31 d’agost Casa d’Areny-Plandolit, el Museu Postal d’Andorra, la Farga Rossell, Casa Rull, Casa de la Vall, el Museu Nacional de l’Automòbil i l’Espai Columba estan oberts de dimarts a dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores, i els diumenges de les 10 a les 14 hores, a excepció de l’Espai Columba, que els diumenges obre de les 11 a les 14 hores.

Per a més informació es pot consultar Cultura del Govern d’Andorra.