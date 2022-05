Roma soc jo, de Santiago Posteguillo

Títol: Roma soc jo

Autor/a: Santiago Posteguillo

Pàgines: 736

Editorial: Rosa dels Vents

Sinopsi:

Si mai hi va haver un home nascut per canviar el curs de la Història, aquest va ser Juli Cèsar. La seva llegenda, al cap de vint segles, continua més viva que mai.

Roma, any 77 a.C. El cruel senador Dolabel·la serà jutjat per corrupció, però ha contractat els millors advocats, ha comprat el jurat i, a més, és conegut per fer servir la violència contra tots aquells que s’hi enfronten. Ningú s’atreveix a ser el fiscal, fins que tot d’una, contra tot pronòstic, un jove patrici de tan sols vint -i-tres anys accepta portar l’acusació, defensar el poble de Roma i desafiar el poder de les elits. El nom del desconegut advocat és Gai Juli Cèsar.

Combinant amb mestratge un exhaustiu rigor històric i una capacitat narrativa extraordinària, Santiago Posteguillo aconsegueix submergir el lector en el fragor de les batalles i ens mostra la relació de Juli Cèsar amb el seu oncle Gai Mari, set vegades cònsol, el qual el forjarà des de petit com a gran estratega militar. A més, reviu l’apassionada història d’amor de Juli Cèsar amb Cornèlia, la seva primera esposa, i fa entendre, en definitiva, com van ser els orígens de l’home després del mite.

Hi ha personatges que canvien la història del món, però també hi ha moments que canvien la vida d’aquests personatges. Roma soc jo és el relat dels extraordinaris successos que van marcar el destí de Cèsar.

Font: lacasadellibro