Roger Turné, al Mundial de BTT de Valais

El “biker” andorrà Roger Turné serà l’única representació de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) al Campionat del Món de BTT que es porta a terme a Valais (Suïssa), a la prova XCO de categoria U23. Oriol Pi que havia de participar en la prova XCO, a la categoria Elit, ha estat baixa de darrera hora, en estar amb febre al Principat. L’objectiu de Turné era poder participar en la prova mundialista. Un cop trencada la seva progressió per la caiguda i la seva conseqüent lesió a la prova de la Copa del Món de Pal Arinsal, el jove andorrà ha treballat per a arribar amb la millor forma possible a la cursa mundialista. El seu treball i esforç ha estat immillorable des del dia 1 després de la caiguda.
Per a Turné, arribar a Suïssa ja és tot un premi, vistes les circumstàncies que ha hagut de patir durant els darrers tres mesos. Malgrat tot, no renuncia a fer un bon paper dins de les possibilitats que presentarà la cursa, on es trobarà als millors rivals del planeta. A Valais, el “biker” de la FAC buscarà fer les màximes voltes a un circuit que com tots els helvètics són molt tècnics. Poder acabar sense que el retallin és el seu objectiu.
Roger Turné explicava que “arribo bé. El test que vaig fer a França la setmana passada va servir per a veure que no m’he ressentit en cap moment de la lesió i que ara toca donar-li marxa a les cames per a fer el millor paper possible”. Turné afegia: “en un Mundial, on et trobes als millors del Món de la categoria, cal tocar de peus a terra, sense renunciar als objectius marcats”. El de la FAC finalitzava dient: “el que tinc clar, és que represento al meu país i ho donaré tot”.