Roger Turné, 77è al Mundial de BTT de Valais

El “biker” andorrà, Roger Turné, ha finalitzat en la 77a posició a la prova d’XCO del Mundial que s’ha portat a terme aquest matí de dissabte a la població helvètica de Valais. Un total de 96 ciclistes han pres part a la competició i només han pogut finalitzar les vuit voltes 42 corredors. Els “bikers” havien de fer un total de vuit voltes a un circuit de 3,8km i 160m+ de pura escola helvètica. Dues fortes pujades i dues baixades molt tècniques obligaven a no relaxar-se en cap moment als participants.
Turné sortia de la darrera posició del grup, cosa que ha provocat que agafés taps, caigudes i que hagués de tenir la paciència adequada per a començar a remuntar. Així ha estat perquè ha hagut d’esperar prop d’una volta per a comença a retallar posicions. Amb dues dures pujades i dues baixades tècniques, tot i que no s’adequava molt bé a les seves característiques, el “biker” de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) estava en un grup on anaven de menys a més.
Però, al davant, el ritme ha estat frenètic i no han tingut compassió. El corredor local, Finn Treudler, ha marcat un ritme estratosfèric, cosa que li ha permès començar a eliminar rivals, per la regla del 80%, ja a la seva tercera volta. El grup de l’andorrà ha aguantat 5 voltes, però a tres voltes pel final s’ha vist tallat.
“Estic content per com ha anat la cursa. Cal dir que sí que és cert que m’he trobat una mica falta de ritme, però és lògic després de la lesió. He donat tot el que tenia per a intentar aconseguir la millor classificació possible. Un total de 54 corredors han estat tallats per la regla del 80%, cosa que certifica que Treudler anava molt ràpid”, explicava Roger Turné només acabar la cursa.
Classificació:
1.- Finn Treudler. SUI. 1:20:25
2.- Cole Punchard. CAN. 1:21:19
3.- Gustav Pedersen. DEN. 1:22:39
77.- Roger Turné. AND. a 3 voltes