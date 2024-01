Roger Puig prepara, a casa, un intens calendari de gener

Roger Puig (FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, continua amb la seva preparació i aquesta vegada ho fa a Andorra, on entrena per a acabar d’ajustar el material i mantenir l’estat de forma per a fer front al seu pròxim calendari de la Copa del Món, el qual, al mes de gener ve carregat.

Aquests dies, l’andorrà ha estat entrenant a Andorra per a acabar d’ajustar els esquís d’eslàlom per a les pròximes curses. Després de les diferents sessions a casa, el dia 13 l’equip viatjarà a Veysonnaz (Suïssa) per a entrenar uns dies, conjuntament amb l’equip de França i d’Alemanya.

La setmana següent, la mateixa estació suïssa serà l’escenari de les Copes del Món (22 al 25 de gener), amb dos gegants, un eslàlom i un supergegant, on hi serà present l’esquiador Roger Puig. A més, també hi haurà altres curses el dia 26, i també a Veysonnaz, amb dos supergegants FIS.

De Veysonnaz, l’equip marxarà a Cortina d’Ampezzo, escenari dels Jocs Olímpics 2026, per a entrenar i competir al descens, supergegant i eslàlom. Això serà entre els dies 29 de gener i 2 de febrer. Aquestes curses són les que estaven programades inicialment a la Molina, però que no es fan allà per falta de neu.