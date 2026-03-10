Roger Puig, “out” al Supergegant de la combinada dels Jocs Paralímpics

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, no ha pogut finalitzar aquest dimarts la prova de supergegant de la supercombinada dels Jocs Paralímpics de Cortina, fet que li ha impedit disputar posteriorment la mànega d’eslàlom amb què es completava la competició. El traçat presentava avui una velocitat més elevada que el dia anterior, amb un recorregut exigent que demanava precisió i decisió en cada secció. Després del gran resultat aconseguit ahir dilluns, Roger Puig ha afrontat la baixada amb la voluntat d’arriscar una mica més per a intentar situar-se més endavant a la classificació i així encarar l’eslàlom amb opcions de lluitar per una bona posició final.
Durant la segona part del descens, però, un salt amb un petit desequilibri ha provocat que un dels bastons se li entregirés i se li deixés anar, quedant travessat. Aquest incident li ha fet perdre la concentració portant el pal penjant de la ma, això li ha dificultat recuperar el ritme de la baixada.
En el salt següent, l’esquiador del Principat ha acabat saltant més del previst, fet que l’ha portat a saltar-se la porta següent, quedant així fora de la cursa i sense possibilitat de completar la supercombinada.
Amb aquesta prova es tanquen les disciplines de velocitat per a Puig en aquests Jocs Paralímpics. El balanç, però, és molt positiu: una cinquena i una onzena posició, que representen els millors resultats de la seva trajectòria en uns Jocs Paralímpics i que confirmen el bon nivell mostrat durant tota la competició.
Tot i la decepció d’avui, l’equip es queda amb les bones sensacions, el progrés esportiu i la competitivitat demostrada pel corredor en aquestes proves. Els Jocs, però, encara no han acabat per a l’esquiador andorrà, que afrontarà les proves tècniques de gegant divendres i d’eslàlom diumenge, on intentarà tornar a lluitar per bones posicions.